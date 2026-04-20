Tratado de Libre Comercio abre las puertas de Corea del Sur al banano ecuatoriano

La ratificación del Acuerdo de Asociación Económica Estratégica (SECA) entre Ecuador y Corea del Sur marca un hito para la industria bananera. Con una reducción gradual de aranceles hasta llegar a cero, el sector proyecta un crecimiento exponencial en uno de los mercados más dinámicos y de mayor valor en Asia.

Abril 20, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

El camino hacia Seúl ya es una realidad. Tras años de negociaciones iniciadas en 2022, el acuerdo SECA garantiza que el 98.8% de la oferta exportable ecuatoriana ingrese a Corea del Sur con arancel cero, ya sea de forma inmediata o progresiva. En el caso del banano, la reducción será gradual, permitiendo al sector proyectar ingresos por US$ 100 millones anuales una vez que el tratado esté plenamente operativo.

Recuperando el terreno perdido

La importancia de este acuerdo radica en la volatilidad que el sector ha enfrentado recientemente debido a los aranceles:

El “boom” de 2024: Las exportaciones crecieron un 207% cuando Corea redujo temporalmente los aranceles.

Las exportaciones crecieron un 207% cuando Corea redujo temporalmente los aranceles. La caída de 2026: Al restablecerse el arancel del 30% a inicios de este año, los envíos se desplomaron un 65.89%.

Al restablecerse el arancel del 30% a inicios de este año, los envíos se desplomaron un 65.89%. La solución SECA: Actualmente, el banano enfrenta un arancel del 24%, el cual se reducirá a 0% en un plazo de cinco años.

Cerrando la brecha competitiva

Con esta desgravación, Ecuador logra finalmente “nivelar la cancha” frente a competidores directos como Perú, Colombia y Vietnam, que ya disfrutaban de acceso libre de aranceles al mercado surcoreano.

Según destacó AEBE, la cuota de mercado del banano ecuatoriano en Corea del Sur ya mostraba una tendencia positiva, pasando del 6% en 2021 al 11% en 2025 (año en que se enviaron 3.57 millones de cajas). El SECA no solo permitirá superar estas cifras, sino que generará un efecto multiplicador en la inversión y la creación de empleo en las zonas productoras del país.