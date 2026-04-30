Turquía bajo alerta: Heladas afectan seriamente a carozos y almendros

Un frente de aire frío proveniente de los Balcanes ha golpeado con dureza las principales zonas agrícolas de Turquía, provocando daños críticos en los huertos de carozos y frutos secos. Tras la pérdida de cultivos de damascos y almendras, la industria mantiene una vigilancia extrema sobre los cerezos, que se encuentran en plena etapa de floración.

Abril 30, 2026

El impacto climático ha generado una situación de emergencia para los agricultores turcos, quienes han visto cómo las temperaturas bajo cero “quemaron” las flores y los frutos recién cuajados. Este fenómeno compromete de manera significativa los rendimientos esperados para la presente temporada en una región clave para el suministro global.

Detalles del impacto y cultivos afectados

El fenómeno meteorológico ha tenido consecuencias devastadoras en diversas variedades que ya habían iniciado su ciclo productivo:

Damascos y Almendros: Se reportan daños severos y flores “quemadas” debido a las heladas tardías, lo que ha afectado directamente el proceso de cuajado.

Se reportan daños severos y flores “quemadas” debido a las heladas tardías, lo que ha afectado directamente el proceso de cuajado. Situación de la Cereza: Con la pérdida ya confirmada en otros carozos, el foco de atención se traslada totalmente a la cereza. Al encontrarse en un periodo crítico de desarrollo, los productores temen que nuevas heladas reduzcan drásticamente la oferta exportable de Turquía.

Con la pérdida ya confirmada en otros carozos, el foco de atención se traslada totalmente a la cereza. Al encontrarse en un periodo crítico de desarrollo, los productores temen que nuevas heladas reduzcan drásticamente la oferta exportable de Turquía. Origen del fenómeno: El frente de aire frío que impactó la zona proviene de los Balcanes, trayendo consigo un descenso térmico brusco e inesperado para la primavera.

Consecuencias para el mercado internacional

La magnitud de los daños aún está en evaluación por parte de los gremios locales, pero se prevé que esta reducción en la oferta turca genere fluctuaciones en los precios internacionales. Al ser Turquía uno de los mayores competidores mundiales en cerezas y frutos secos, cualquier merma en su producción pone en alerta a los compradores globales ante la inestabilidad del suministro.

Fuente: GidaTarim