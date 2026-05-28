Clima sacude el comercio global del avellano: Envíos de Turquía caen un 31% en volumen pero ingresos suben 17% por alta cotización

El golpe climático sufrido por el principal productor mundial redujo sus envíos un 31% en volumen durante el primer cuatrimestre de 2026, pero la escasez disparó el precio promedio por kilo a US$ 13.9, elevando la facturación total.

Mayo 28, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

El mercado global del avellano europeo experimenta un importante ajuste de precios que impacta directamente en las estrategias de comercialización de los países productores. Según el informe de Türkiye Today difundido por el Comité del Avellano de Chile , el impacto de las anomalías climáticas registradas el año pasado en Turquía —el gigante que normalmente aporta cerca del 70% de la producción mundial— sigue reconfigurando los flujos comerciales y financieros del sector durante este arranque de año.

Durante los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones turcas de avellana sufrieron una fuerte contracción del 31% en volumen, alcanzando apenas las 71.315 toneladas. Sin embargo, la drástica caída en la oferta física provocó el efecto inverso en los ingresos: la facturación total del sector experimentó un incremento del 17%, inyectando casi US$ 991 millones en divisas a la economía de ese país.

Este fenómeno responde de manera directa a una valorización histórica del producto en los mercados internacionales, donde el precio promedio por kilogramo se disparó de los US$ 8.19 registrados anteriormente a unos impresionantes US$ 13.9 por kilo.

La raíz del problema: Una contracción productiva del 40%

El origen de este escenario de escasez y precios elevados se remonta a la severa campaña climática de 2025. Una combinación de heladas tempranas y sequías prolongadas golpeó con fuerza los huertos turcos, reduciendo la cosecha nacional a solo 441.000 toneladas, frente a las 717.000 toneladas obtenidas el año anterior; lo que significó una caída del 40% en los niveles de producción.

Este déficit productivo ya había comenzado a manifestarse al cierre del año pasado, periodo en el que las exportaciones totales de Turquía sufrieron un retroceso inicial del 26.4%.

Radiografía de los mercados: Caídas generales y precios récord por destino

El comportamiento de los principales compradores globales durante el primer trimestre largo de 2026 dejó en evidencia la disposición de la industria por asegurar el abastecimiento de materia prima a pesar de los altos costos:

Alemania: Se consolidó firmemente como el principal comprador de la avellana turca, registrando adquisiciones por un valor de US$ 274.1 millones , a pesar de haber recibido un 14% menos de volumen en comparación con periodos anteriores.

Se consolidó firmemente como el principal comprador de la avellana turca, registrando adquisiciones por un valor de , a pesar de haber recibido un 14% menos de volumen en comparación con periodos anteriores. Polonia: Anotó un hito comercial al pagar el precio unitario más alto entre los grandes importadores, promediando un valor de US$ 15.94 por kilo .

Anotó un hito comercial al pagar el precio unitario más alto entre los grandes importadores, promediando un valor de . Brasil: Se posicionó inmediatamente detrás del mercado polaco en términos de valorización, desembolsando un promedio de US$ 15.47 por kilo de avellana importada.

Se posicionó inmediatamente detrás del mercado polaco en términos de valorización, desembolsando un promedio de de avellana importada. Italia: A diferencia de otros destinos europeos, el mercado italiano mostró un repliegue total, registrando caídas tanto en el volumen de fruta adquirida como en el valor final de sus contratos.

Proyecciones: El sector apunta a una fuerte recuperación

Pese al complejo panorama de oferta que domina la actual temporada, los representantes y analistas del rubro en Turquía miran el futuro con optimismo. Las primeras estimaciones para la temporada 2026-2027 proyectan una notable recuperación en los huertos, estimando que la producción turca podría superar la barrera de las 800 mil toneladas, lo que devolvería la estabilidad a los inventarios globales del fruto seco.