UE impone nuevas exigencias a los envases de productos frescos: Reglamento PPWR entra en vigor este 12 de agosto

La normativa establece un marco regulatorio único para los 27 Estados miembros e introduce restricciones inmediatas al uso de sustancias como PFAS, junto con exigencias de trazabilidad digital. El reglamento fija la prohibición de plásticos de un solo uso para fruta fresca menor a 1,5 kilos hacia 2030.

Agosto 4, 2026

Los exportadores y productores que envían frutas y hortalizas frescas hacia la Unión Europea enfrentan una transformación profunda en sus esquemas de empaque y distribución. A contar de este 12 de agosto, comenzará la aplicación del Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases (PPWR) , normativa que reemplaza la antigua directiva europea para consolidar un conjunto único de reglas en los 27 países del bloque comercial.

La regulación abarca a la totalidad de los embalajes comercializados en el mercado comunitario, incluyendo cajas de cartón, envolturas para pallets, etiquetas, mallas y recipientes de transporte, independiente del país de origen de la mercancía.

Restricciones inmediatas y eliminación de PFAS

A diferencia de procesos normativos anteriores, la entrada en vigencia del PPWR contempla exigencias inmediatas sin periodos de transición para agotar inventarios existentes.

Entre las primeras disposiciones destacan:

Prohibición de PFAS: Se restringe el uso de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (conocidas como “químicos eternos”) en envases destinados a entrar en contacto directo con alimentos. Las empresas deberán retirar de circulación cualquier empaque que contenga estos compuestos.

Se restringe el uso de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (conocidas como “químicos eternos”) en envases destinados a entrar en contacto directo con alimentos. Las empresas deberán retirar de circulación cualquier empaque que contenga estos compuestos. Minimización de envases: Obligación técnica de reducir el volumen y peso del embalaje al mínimo necesario para garantizar la seguridad del producto.

Obligación técnica de reducir el volumen y peso del embalaje al mínimo necesario para garantizar la seguridad del producto. Responsabilidad Ampliada del Productor (REP): Inscripción obligatoria en registros nacionales, reporte de volúmenes comercializados y financiamiento de la gestión de residuos, con tarifas que se ajustarán paulatinamente según la reciclabilidad del material.

Según datos de la Comisión Europea, los envases generan actualmente el 50% de la basura marina, el 40% de los residuos plásticos y el 36% de los residuos sólidos urbanos en la UE, alcanzando un promedio de 186 kilos de residuos de envases emitidos por habitante en 2022.

Trazabilidad y Pasaporte Digital

Uno de los ejes operativos del PPWR es el avance hacia la transparencia digital en la cadena de suministro. La regulación exige poner a disposición de autoridades, importadores y consumidores la composición técnica y ambiental del embalaje.

Para cumplir con este requisito, empresas especialistas como The O Waste Company destacan la implementación de pasaportes digitales y códigos QR integrados en el etiquetado. Este flujo de datos permitirá verificar la trazabilidad de los materiales y asegurar que los envases cumplen con las evaluaciones de conformidad requeridas por la UE, cuya documentación técnica deberá resguardarse durante 5 años para empaques de un solo uso y 10 años para formatos reutilizables.

Sanciones y riesgos comerciales por incumplimiento

El incumplimiento del reglamento expone a las empresas exportadoras a severas restricciones operativas en los puertos de entrada europeos:

Multas económicas: Sanciones administrativas fijadas por cada Estado miembro que, en países con legislaciones avanzadas, alcanzan hasta 200.000 euros por infracción. Trabas logísticas: Retención de carga en aduanas, prohibición de comercialización y retiro forzoso de productos del mercado. Impacto comercial: Cancelación de contratos por parte de cadenas de supermercados e importadores que exijan estándares de cumplimiento ambiental.

Meta 2030: Prohibición de plásticos de un solo uso en fruta fresca

La hoja de ruta del PPWR fija un punto de quiebre clave para la fruticultura el 1 de enero de 2030. A partir de esa fecha, quedará prohibido el uso de envases plásticos de un solo uso para frutas y hortalizas frescas con un peso inferior a 1,5 kilogramos (incluyendo mallas, bandejas, bolsas y clamshells), salvo que el contenido total de plástico en el envase sea inferior al 5%.

Para la misma fecha, todos los envases comercializados deberán cumplir con criterios estrictos de reciclabilidad, alcanzando como mínimo una clasificación Grado C (equivalente a un 70% de reciclabilidad efectiva).

La implementación del Reglamento PPWR redefine las condiciones de acceso al mercado europeo, transformando la sostenibilidad y la trazabilidad digital de los envases en un requisito estructural para la cadena agroexportadora. Iniciar auditorías sobre la composición de los materiales y digitalizar la información técnica desde la actual temporada resultará determinante para resguardar la continuidad operativa y evitar barreras de entrada en uno de los principales destinos para la fruta fresca internacional.