Un inicio adelantado para las primeras cerezas chilenas de la temporada en China

Con envíos aéreos de Global Talsa y Garcés Fruit, Chile abrió oficialmente su campaña 2025/26 con una cosecha impulsada por nuevas variedades y tecnologías.

Las primeras cerezas chilenas de la temporada 2025/26 ya se encuentran en China, con dos embarques iniciales: el primero, desarrollado por Global Talsa a través de Seafrigo Lancargo, con 1.400 kilos. El segundo despacho, proveniente de la Región de Coquimbo a cargo de Garcés Fruit, ambas con destino a Shanghái.

Entre el 14 y el 16 de octubre, los cargamentos partieron rumbo a China y ya fueron vendidos en el mercado mayorista del país.

Garces Fruit destacó en un comunicado que el control de seguridad en el Aeropuerto de Santiago fue “mucho más eficiente que en años anteriores, gracias a la certificación de seguridad que le otorgó en diciembre de 2024 la Dirección General de Aeronáutica Civil”.

Tras su arribo el 17 de octubre, se anunció que las cerezas de Global Talsa se venden exclusivamente a través de la plataforma TikTok a un precio de US$150 por 2,5 kilos, un precio que se ajusta dinámicamente por un influencer encargado de la venta online.

Tiempos de cosecha y variedades de la fruta temprana

Esta temporada, la cosecha y la exportación de las cerezas comenzaron, en promedio, cuatro o cinco días antes de lo habitual. Jessica Rodríguez, ingeniera agrónoma y asesora en poscosecha, comenta que esto se da gracias a nuevas variedades tempranas, acompañadas de nuevas tecnologías.

“No necesariamente va a ser así toda la temporada. Pero se está viendo la salida más temprana de la variedad Nimba, la cual ha salido con apoyo de plásticos en los huertos para acumular días grados”, explicó Rodríguez.

Agregó que, además de que está saliendo más volumen de Nimba de Ovalle, este año también salieron desde la sexta región, apoyados por la tecnología de plásticos perimetrales o macrotúneles. La variedad Nimba, que tiende a ser más blanda, ha sido enviada principalmente a otros mercados, no a China.

“Lo que se ha ido a China es la variedad Brux y la AG-2, una variedad nueva, que son bastante más firmes y presentan mejores atributos”, explicó.

Sobre las Nimba, asegura que han recibido comentarios de los recibidores sobre problemas de firmeza y algunos casos de irregularidad en el Brix. “Por eso han preferido enviar esta variedad a Estados Unidos o Brasil, aunque ya hay Nimbas llegando a China”, dijo Rodríguez.

Las cerezas de la variedad Brux de Garces Fruit han recibido muy buenos comentarios en China, según la experta.

Diversificación de mercado

Preguntada sobre la diversificación de mercados para la temporada, acertó que se intentará enviar más frutas a otro mercado; sin embargo, aún no se observará un cambio significativo. “Bajaremos quizás al 85% a China, pero tampoco es fácil debido a los retornos; los otros mercados nunca van a pagar lo mismo; entonces, cuesta mover fruta; por ende, no va a ser una diferencia tan grande como lo habitual”, aseguró.

Manejos y volúmenes de esta temporada

En terreno, Rodríguez ha observado un buen ajuste de carga en los huertos. “Hemos pasado algunos sustos con el clima porque hay campos que están quedando justos con la carga y para que sea rentable tienen que tener un rendimiento mínimo”, dijo. Hay campos que incluso han quedado con cargas inferiores a las que se quería.

“En general, se ve que los productores han hecho las labores correspondientes de manejo para esta temporada”, destaco la asesora.

Con el adelantamiento de la cosecha este año, Rodríguez informó que hay varios packing que ya están procesando fruta, los cuales, en otras temporadas, aún no tenían tanto movimiento.

“En Ovalle, hay dos packing que están sacando fruta: algunas van a China y otras a otros mercados porque están en cuarentena”, dijo Rodríguez.