Una integración para controlar patógenos de la madera en avellano europeo

Los hongos fitopatógenos que afectan la madera pueden ser más recurrentes en la medida que este cultivo siga extendiéndose y el cambio climático favorezca ciertas condiciones ambientales. La integración de diversas estrategias, incluyendo el uso de aplicaciones de fungicidas convencionales y biocontroladores, favorecerá su adecuado control.

Julio 10, 2026

Por Ernesto Moya Elizondo, académico Universidad de Concepción, Departamento de Producción Vegetal.

El avellano europeo (Corylus avellana L.) ha experimentado un importante incremento de la superficie cultivada en Chile, alcanzando alrededor de 50 mil hectáreas, y proyectándose una expansión que espera superar las 80.000 hectáreas hacia el año 2030-2032, y que buscan posicionar a Chile como el segundo productor mundial de esta nuez. Sin embargo, el crecimiento de un cultivo en nuevos agroecosistemas favorece el desarrollo de nuevas enfermedades donde las condiciones ambientales son favorables (Gulcu, 2022).

En nuestro país este cultivo se ha visto afectado por patógenos bacterianos como Agrobacterium tumefaciens (Guerrero et al, 2014), Pseudomonas spp. (Guerrero et al, 2014), y Xanthomonas arboricola pv. corylina [Xac] (Lamichhane et al, 2012), mientras que las enfermedades fúngicas reportadas corresponden a Armillaria mellea (Guerrero et al, 2014) y diversos hongos que causan cancros en madera (Moya-Elizondo et al, 2023 y 2025; Grinbergs et al, 2024; Guerrero et al, 2014) y que afectan las hojas, como es Phyllactinia guttata, agente causal de oidio del avellano europeo en Chile (Rojas et al., 2026).

A través de trabajos conjuntos entre la academia y la industria se ha podido evaluar y desarrollar diferentes alternativas y estrategias para lograr el control de enfermedades causadas por Xac, y hongos como Diplodia mutila y Fusarium culmorum, que generan cancros en madera. A continuación me referiré a una investigación que muestra algunos avances alcanzados para desarrollar estrategias de manejo de estas enfermedades en el avellano europeo en Chile.

Hoja con manchas necróticas de Xanthomonas arboricola pv corylina.

Investigación en terreno

Entre la temporada de crecimiento vegetativo 2019 y 2024 se realizaron distintos experimentos en terreno para evaluar la eficacia de diferentes fungicidas y agentes de biocontrol, los que se utilizaron solos y en combinaciones de ingredientes activos en programas de aplicaciones para el control de Xac, D. mutila y F. culmorum.

Los tratamientos fueron dispuestos en parcelas experimentales del Campo San Gregorio, comuna de San Gregorio de Ñiquén, Región del Ñuble; sobre un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Las aplicaciones de los tratamientos se realizaron dos a cuatro veces con una pulverizadora experimental con pitón aplicando entre 2,2 a 2,4 L / árbol en promedio para cada aplicación (aproximadamente 1500 L ha-1), aumentando a medida que se incrementaba la biomasa de follaje.

Aplicaciones sobre patógenos

Para evaluar la efectividad de control de diversos pesticidas sobre Xac se inocularon ramas brotadas con una suspensión de células bacterianas de 106 ufc mL-1. Las evaluaciones consistieron en determinar la incidencia de brotes necrosados en las ramillas inoculadas con Xac a los 7 y 14 días posterior a la última aplicación (45 días post inoculación en experimento 1 y 14 días para experimento 2).

En el caso de D. mutila y F. culmorum, se inocularon plantas de vivero con discos de micelio en pleno crecimiento -de 5 mm de diámetro-, los que fueron colocados en heridas realizadas con un taladro en las ramas previamente tratadas con 10 µL. El daño causado por estos hongos que afectan la madera fue evaluado después de 5 meses de la inoculación.

¿Cómo se logró un mejor control?

En cuanto a los resultados de los ensayos en control de Xac, se pudo observar que después de 45 días y cuatro aplicaciones de Pseudomonas protegens se redujo significativamente el daño; mientras que los tratamientos que tuvieron cobre en su formulación favorecieron el desarrollo de la bacteria patógena, sugiriendo resistencia al ion cobre. Los tratamientos en base a Dodine redujeron la incidencia de Xac, a diferencia de los que utilizaron sales inorgánicas, que no mostraron control con resto al control no tratado.

Respecto del avance de D. mutila puedo indicar que los fungicidas convencionales y biológicos permitieron una reducción significativa de la necrosis y muerte de los tejidos internos de la rama causada por hongos en un rango de 61% y 32%. Al referirnos sobre el avance de F. culmorum, este rango fue de 35% y 45%.

Los tratamientos más efectivos fueron Fluxapiroxad/Piraclostrobina, Fluazinam sobre D. mutila, mientras que todos los fungicidas redujeron a F. culmorum. Los agentes de biocontrol mostraron una efectiva reducción sobre D. mutila, pero fueron menos eficientes para controlar a F. culmorum. Estos resultados muestran que el uso de fungicidas convencionales y agentes de biocontrol son una alternativa para elaborar programas de manejo y reducir las infecciones causadas por estos hongos de madera que generan cancros y pérdidas de ramas productivas.

cancros con estructuras de diseminación (picnidios) en el interior.

La evaluación de estrategias de manejo de enfermedades emergentes en el cultivo del avellano europeo en Chile causado por especies Xac, D. mutila y F. culmorum, que causan cancros y daños en la madera, muestra que existen alternativas basadas en bactericidas y fungicidas convencionales y agentes de biocontrol que permiten la reducción de la infección por estos patógenos que están siendo más recurrentes en el cultivo de este frutal. La integración de estos dos tipos de productos favorece el control de estos fitopatógenos, por lo que aumentar el registro legal para su uso es una necesidad para el adecuado manejo y control de estas problemáticas. Ello debido a que serán más recurrentes en la medida que el cultivo siga extendiéndose y los efectos de cambio climático favorezcan eventos climatológicos que favorezcan su dispersión y severidad.