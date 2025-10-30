Uso de reguladores de crecimiento en manzanas, próximos pasos

El uso estratégico de productos como ACCEDE SL y RETAIN permite a los productores de manzana ajustar la carga y controlar la maduración, asegurando frutos de mejor calidad y mayor valor comercial.

30/10/2025



Por: Ing. Agr. Marcelo Gómez Morales | Biorational West Region Specialist. AgroSolutions Division – Sumitomo Chemical – Latin America

Dentro del programa de uso de reguladores de crecimiento en manzanas, existen diferentes objetivos que podemos modular en la planta, dependiendo de la naturaleza de la molécula sea una fitohormona o inhibidor de alguna de estas, todos reguladores de crecimiento, que de acuerdo con el momento de aplicación y concentración se obtienen efectos o respuestas que tiene beneficio directo en los ingresos del productor usuario.

El tamaño, la cosmética y el uso eficiente de la mano de obra mediante su ahorro en labores como la regulación de carga y la estrategia de programación de cosecha, centrada en una estrategia que logre un mejor producto para almacenamiento y obtener los mayores ingresos en un mercado de márgenes estrechos.

Así, para lograr efectos sobre el tamaño y forma se usa PROMALINA. Para el control del russet fisiológico se usa PROVIDE 10 SG en un programa de aplicaciones, sin embargo, el programa o estrategia de raleo de frutos es clave para el éxito del negocio, para el cual se usa CYLEX, cuya exclusiva formulación y efectos, logra un uso masivo en este segmento.

En el presente artículo, nos referimos a los próximos dos eslabones de un programa de reguladores de crecimiento en manzana:

I) ACCEDE SL para uso de raleo tardío de frutos

¿Cuál es el problema por solucionar con el uso de ACCEDE SL?

El regulador de crecimiento ACCEDE SL, cuyo objetivo es el raleo tardío o de rescate, cuando la estrategia utilizada o las condiciones climáticas para el raleo no fueron las óptimas, la carga fruta es alta, sobre todo en la parte alta de la planta.

El modo de acción esta dado por la presencia del ACC precursor directo de la síntesis de etileno, controlado enzimáticamente por la ACC oxidasa y generando una respuesta de estrés que tiene por efecto la caída controlada de frutos, generando raleo de frutos de diámetro 25 mm. Regulando el número de frutos y mejorando el retorno floral.

2. ¿Qué características tiene ACCEDE?

ACCEDE SL es un regulador de crecimiento (PGR), cuyo ingrediente activo es ACC (1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid), precursor especialmente desarrollado para favorecer el objetivo de raleo de flores, raleo de frutos en manzano.

ACCEDE SL es un producto líquido, cuya concentración de ACC es 11,2% p/v (112 g/L).

ACCEDE SL, no deja residuos a cosecha

ACC es un aminoácido no proteico de origen natural.

ACC se convierte rápidamente en etileno utilizando las vías bioquímicas naturales de las plantas.

3. ¿Cómo se usa ACCEDE?

Para manzanas, aplicar con un 25 mm de frutos, una vez por temporada, 400 a 600 cc/100 litros de agua, que corresponde a 4 a 6 L/Ha. Cuando el mojamiento es de 1.000 L/Ha. Lo que equivale a 448 a 672 ppm de i.a respectivamente. ACCEDE SL su forma de acción es de contacto. Con ACCEDE SL, 2/3 de la aplicación a la mitad superior de las plantas.

4. ¿Qué ventajas comparativas tiene ACCEDE?

Único en su modo de acción. Altamente soluble.

Usos en durazneros, nectarinas, ciruelo europeo, ciruelo japonés, manzanas.

ACCEDE SL es una nueva tecnología de gestión de carga en frutales con una fórmula única y patentada.

II) RETAIN usado para el control de la maduración de frutos.

¿Cuál es el problema por solucionar con el uso de RETAIN?

El regulador de crecimiento RETAIN, puede ser usado para los siguientes objetivos como son: la programación de cosecha, Uniformidad de la cosecha, buscar potencial de almacenamiento, evitar desórdenes fisiológicos. Además, en el control de caída de precosecha. Retrasa la degradación de almidón y la perdida de firmeza.

¿Qué características tiene RETAIN?

RETAIN, es un regulador de crecimiento (PGR), cuyo ingrediente activo es AVG, aminoethoxyvinylglycina, Inhibidor del etileno.

El modo de acción esta dado por la inhibición enzimática del ACC precursor directo de la síntesis de etileno, controlando la senescencia de los tejidos afectados.

RETAIN es un polvo soluble al 15%, p/p (150 g/Kg). 122,19 g/Kg de Aviglicina.

2. ¿Cómo se usa RETAIN?

Para mazanas aplicar 2 a 3 semanas antes de cosecha esperada, 83 gramos/100 Litros de agua, es decir, 1 bolsa de 830 gramos de producto comercial RETAIN en 1.000 L/Ha. Nuevas investigaciones, muestran efectos positivos, en escenarios de altas temperaturas en el periodo de maduración, con concentraciones de 41,5 gramos/100 L/Ha.

En cuanto a las consideraciones de uso tanto para ACCEDE como para RETAIN: se puede usar surfactante y condiciones de secado lento dado que se trata de un producto de contacto, el periodo libre de lluvias es de 8 horas. Para mayor detalle ver instrucciones de uso en su etiqueta.

3. ¿Qué ventajas comparativas tiene RETAIN?

RETAIN, único en su modo de acción. Es un producto natural de la fermentación. Altamente soluble. Ampliamente usado en investigación científica. Bloquea temporalmente la biosíntesis de etileno. Uso versátil. Objetivo, Momento, Dosis.

Usos en cerezas, ciruelo europeo, nogal, almendro, manzanas y peras.