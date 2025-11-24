Uso de reguladores de crecimiento ReTain (AVG) en peras Abate Fetel

El nuevo protocolo entrega una herramienta objetiva para productores de peras, facilitando decisiones más certeras respecto al uso de reguladores de crecimiento y elevando el potencial productivo del huerto.

24/11/2025



Por: Ing. Agr. Marcelo Gómez Morales | Biorational West Region Specialist AgroSolutions Division – Sumitomo Chemical – Latin America

Durante la temporada 2023-2024, el área de Desarrollo comercial de Sumitomo Chemical Chile, liderada por la Ing. Agr. María Jesús Sánchez, en conjunto con el investigador Ing. Agr. M. Sc. Víctor Beyá Marshall, director de Lumina Terra SpA, elaboraron un protocolo cuyo objetivo fue ajustar y actualizar la recomendación técnica del uso del regulador de crecimiento ReTain en Peras, donde indica su uso “cuatro semanas antes del inicio de la fecha de cosecha esperada para la presente temporada de la fruta no tratada con ReTain”, sin embargo, no siempre la estimación de la fecha de cosecha se traduce en la realidad verdadera.

La medida objetiva y comparativa para la decisión del momento de aplicación de ReTain en el caso de las Peras “Abate Fetel”, es la presión de pulpa (Lbs), a continuación, se muestra un extracto del informe final elaborado y que lleva por nombre “Eficacia de la aplicación de precosecha de AVG en Peras “Abate Fetel”: Efectos en la maduración cambio de color, caída de frutos, productividad y postcosecha”.

Dentro de las variables evaluadas, la caída de frutos fue controlada con la aplicación de ReTain, tanto cuando el fruto presenta 17 Lb de presión de pulpa como cuando tiene 15 Lb, sin embargo, cuando la aplicación es realizada en el momento donde la mayor parte de los frutos se encuentra en la 13 Lb, no logra controlar la caída de frutos, comportándose igual que el control sin aplicación. (Gráfico 1.)

El peso del fruto mostró una respuesta positiva a las aplicaciones de ReTain en los diferentes momentos; así, la aplicación de 15 lb presentó el mayor peso medio del fruto, seguida por las de 17 lb y 13 lb, que presentaron un peso medio de fruto similar. Todos los tratamientos aplicados con ReTain presentaron un peso medio de fruto significativamente mayor que el tratamiento control sin aplicación. (Gráfico 1.)

En el caso de la productividad (Ton/Ha), la aplicación de 15 lb fue la de mejor desempeño, diferenciándose estadísticamente del resto de los tratamientos, que presentaron cifras similares a las del control. (Gráfico 1.)



Con relación a la distribución de calibres, la gráfica muestra claramente que la mayor parte de la fruta sometida a la aplicación de ReTain se posiciona en la categoría XL de mayores ingresos y una menor proporción en la categoría S, logrando un mejor retorno de ingresos que el tratamiento control. (Gráfico 2.)



Con los antecedentes expuestos, se realiza un análisis económico que se presenta en la Infografía 1. Esto permite comparar los tratamientos para ayudar a complementar la decisión del momento de aplicación, en relación con un parámetro conocido (Lbs), medible y comparable en diferentes escenarios, situación que no queda siempre clara cuando aplicamos con base en semanas o días antes de la cosecha esperada. La información muestra que el mayor ingreso extra se encuentra en el tratamiento de 15 libras.

Según el investigador Ing. Agr. M. Sc. Víctor Beyá Marshall, director de Lumina Terra SpA y en base a la observación integral de los resultados, es posible concluir que:

ReTain (AVG) a una concentración de 125 mg L-1 es efectivo para retrasar la maduración de las peras “Abate Fetel”.

La aplicación de 17 libras (aproximadamente 4 semanas) no afecta la coloración de la fruta, previene la caída de frutos y, por ende, la productividad. Esta aplicación no presenta efectos negativos en la poscosecha ni en la vida útil en anaquel, en cuanto a la coloración, el contenido de almidón o la inhibición del ablandamiento.

La aplicación de 15 libras parece ser el límite para prevenir la caída prematura de frutos, con beneficios adicionales en el tamaño del fruto y en la productividad. En cambio, en 13 libras no evita la caída de frutos ni la pérdida de firmeza, pero sí lograría mantener la tasa de crecimiento en la pera, lo que favorece el aumento del tamaño.

Con respecto a los próximos pasos, seguiremos evaluando estas aplicaciones en otras variedades y/o combinaciones de doble aplicación de 17 y 15 libras, para maximizar el crecimiento del fruto, dada la significativa mejora en la rentabilidad del cultivo observada en este estudio.

Técnicamente, vamos por el camino correcto, logrando una mayor precisión del momento de aplicación de ReTain (AVG) en Peras. Esperamos presentar en una próxima ocasión nuevos resultados y estrategias en otras variedades importantes de peras, como Coscia y Forelle.

Para más información, favor contactar a soporte técnico o al zonal técnico comercial de Sumitomo Chemical Chile S.A.



