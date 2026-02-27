Uva de mesa chilena entra en fase clave en EE.UU. ante el cierre de la temporada peruana

Con el 75% de su volumen aún por embarcar, Chile entra en la fase más decisiva de la temporada en EE.UU., en medio de un ajuste varietal y un mercado atento al equilibrio entre oferta y demanda.

Febrero 27, 2026

Las exportaciones de uva de mesa al mercado estadounidense están en un punto muy importante de la temporada, con Chile ganando mayor protagonismo frente a la fruta peruana, que, a la semana 8, ya ha exportado el 98% de su volumen.

A Chile todavía le queda alrededor del 75% de tu volumen por embarcar hacia Estados Unidos. Sin embargo, los últimos reportes de la industria muestran una caída del 30% en las exportaciones chilenas en las últimas cinco semanas, comparadas con el año anterior.

En lo que va de la temporada, Estados Unidos ha recibido 10,4 millones de cajas de uva de mesa chilena, lo que representa un 26% del total previsto para la temporada. Por otro lado, Perú ha exportado 43,6 millones de cajas, con solo un 2% de envíos pendientes. En este escenario, las uvas chilenas empiezan a ganar mayor protagonismo en los supermercados estadounidenses.

Distribución y variedades

Durante 2025/26 se ha mantenido el balance de envíos entre la costa este y la costa oeste, que por lo general es de 80/20. La costa oeste ha recibido un total de 10,6 millones de cajas, mientras que la costa este ha recibido 43,5 millones de cajas de uvas provenientes de Chile y Perú.

En cuanto al tipo de uva, las green seedless dominan las exportaciones con casi 30 millones de cajas enviadas, seguidas de las red seedless, con 17 millones de cajas combinadas entre Chile y Perú; luego aparecen las black seedless (2,3 millones) y las red globes (730 mil cajas).

En cuanto a los precios de promoción, se reporta que durante la semana pasada estuvieron un 11% más altos que en el mismo periodo de la temporada anterior.

Para esta temporada, la industria chilena proyectó una caída total del 10% en los envíos a EE.UU. y, con el tiempo que queda, aún tiene margen para alcanzar esa cifra. Esta caída en las exportaciones se debe principalmente al proceso de recambio que está atravesando el país de variedades tradicionales por genética nueva más productiva. A esto se suma un mercado en una fase de cambio.

Así lo describió Ignacio Caballero, director ejecutivo del Comité de Uva de Frutas de Chile, asegurando que este será un año de ajuste y consolidación de las nuevas variedades, que pasarán a representar el 72% de los envíos, muy por encima del 36% que representaban hace un par de temporadas.

Chile seguirá enfrentando un desbalance entre demanda y oferta en el mercado de EE.UU., en el que esperan que aumente la inversión en promociones para incrementar la demanda y a la espera de que el exceso de oferta no presione los precios a la baja.