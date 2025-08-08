Variedad chilena de limón Benjamín Andes cv. conquista nuevos mercados internacionales

Se espera que la aceptación de este limón aumente significativamente en los próximos años en Europa, Estados Unidos y Australia.

Tras consolidarse en Chile, el limón Benjamín Andes cv. comienza a ganar terreno en importantes mercados internacionales como Estados Unidos, Australia, España y Turquía. Esta variedad, desarrollada localmente, está demostrando un gran potencial gracias a su alta productividad y notable capacidad de adaptación a distintos climas.

En Estados Unidos, particularmente en California, el interés por esta variedad ha ido en aumento. La empresa licenciada Bagdasarian, una de las grandes protagonistas del rubro, ya ha establecido 130 acres en tan solo dos años. En un mercado que valora cada vez más los limones de mayor calibre y jugosidad, Benjamín Andes cv. se perfila como una fuerte competidora frente a las variedades tradicionales, tanto para el consumo en fresco como para la industria del jugo.

Australia también ve con buenos ojos el futuro de esta variedad. Con condiciones climáticas que han resultado favorables, los productores del sur del país comienzan a adoptarla como una opción estratégica, especialmente pensando en los mercados asiáticos. Países como China y Japón, donde la demanda de cítricos sigue creciendo, podrían ser clave en el impulso exportador australiano de este limón chileno.

En Europa, España y Turquía lideran el interés. La empresa Citrus Rosso, encargada de su desarrollo en la región, ha identificado un fuerte potencial de crecimiento en ambos países. España, como principal productor europeo de limones, valora la alta producción y calidad de Benjamín Andes cv., mientras que en Turquía —un actor emergente del sector—, los agricultores ven en esta variedad una oportunidad para diversificar su oferta y aumentar las exportaciones hacia Europa y Medio Oriente.

Con múltiples zonas productivas apostando por su cultivo, todo indica que el Benjamín Andes cv. está iniciando una etapa de fuerte expansión global. En los próximos tres años, se espera un incremento significativo en la superficie plantada, consolidando su presencia como una alternativa competitiva y de alto rendimiento en el mercado internacional de cítricos.

Fotos: A.N.A