Zespri finalizará operaciones en el puerto de Zeebrugge tras 40 años de historia

La compañía neozelandesa, líder mundial en el mercado del kiwi, anunció el cese definitivo de sus operaciones en la terminal belga de Zeebrugge. Esta decisión, que pone fin a cuatro décadas de trabajo conjunto, es parte de una reestructuración profunda de su estrategia logística para enfrentar los desafíos de eficiencia y crecimiento en el continente europeo.

Junio 24, 2026

El sector de la logística frutícola mundial atraviesa un momento de cambios significativos. Zespri, el gigante neozelandés del kiwi, ha oficializado el cierre de su centro de distribución en el puerto de Zeebrugge, en Bélgica. Durante los últimos 40 años, este recinto portuario no solo fue un punto de descarga, sino el corazón operativo que permitió el posicionamiento y la expansión masiva de los kiwis de Nueva Zelanda en los mercados europeos.

El fin de una era logística

Desde mediados de la década de 1980, Zeebrugge funcionó como la principal puerta de entrada estratégica. La infraestructura de frío y la capacidad de gestión portuaria instalada en esta terminal permitieron que Zespri mantuviera un flujo constante y controlado de fruta, cumpliendo con los exigentes estándares de calidad europeos. Sin embargo, la compañía ha determinado que, tras cuatro décadas, el modelo operativo requiere una actualización radical para alinearse con los volúmenes de producción actuales y las proyecciones de demanda futura.

Motivos de la reestructuración

La salida de Zespri no es un evento aislado, sino la consecuencia de una estrategia de cadena de suministro global. Los puntos clave que impulsaron esta decisión incluyen:

Optimización de costos y tiempos: La necesidad de reducir las ineficiencias logísticas y los tiempos de distribución capilar hacia los principales mercados de consumo.

La necesidad de reducir las ineficiencias logísticas y los tiempos de distribución capilar hacia los principales mercados de consumo. Capacidad de almacenamiento: La infraestructura requerida para manejar las crecientes toneladas de kiwi de diversas variedades demanda terminales con mayor tecnología y flexibilidad.

La infraestructura requerida para manejar las crecientes toneladas de kiwi de diversas variedades demanda terminales con mayor tecnología y flexibilidad. Adaptación a nuevos flujos: La reconfiguración de las rutas marítimas globales exige que las empresas frutícolas diversifiquen sus puertos de entrada para mitigar riesgos ante eventuales saturaciones o bloqueos en puntos únicos.

El futuro de la distribución europea

Aunque la salida de Zeebrugge marca el cierre de una relación emblemática, la empresa ha aclarado que este movimiento es fundamental para asegurar el éxito de sus temporadas venideras. Zespri está migrando hacia una red logística más descentralizada, buscando nodos que ofrezcan una conectividad más directa con los centros de distribución regional. Este cambio, aunque representa un desafío logístico a corto plazo, es visto por los analistas del sector como un paso necesario hacia una cadena de suministro más resiliente, capaz de garantizar la frescura del producto desde el huerto en Nueva Zelanda hasta la mesa del consumidor europeo.

Fuente; Fruitnet