Zespri proyecta retornos históricos para productores de kiwi tras campaña récord

La firma neozelandesa anticipa precios por sobre los rangos previstos en noviembre para varias categorías, impulsados por una sólida demanda en Europa y Norteamérica.

Febrero 19, 2026

Los productores de kiwi vinculados a Zespri, la empresa comercializadora de kiwis más grande del mundo, recibirán retornos excepcionales en la temporada 2025-2026, tras comercializar un volumen histórico de 215 millones de bandejas a nivel global.

En su reporte final de proyecciones de temporada, la compañía informó que los retornos estimados por bandeja superan el rango superior comunicado en noviembre para las variedades Zespri Green, Organic Green y Organic SunGold. En tanto, los valores proyectados para SunGold, Sweet Green y RubyRed se mantienen en línea con las estimaciones previas.

Demanda firme en Occidente y mejor cierre en Asia

El CEO de la compañía, Jason Te Brake, atribuyó los sólidos resultados a un escenario internacional favorable.

Según explicó, la fuerte demanda en Europa y Norteamérica permitió alcanzar un volumen récord a precios atractivos, mientras que en Asia el desempeño mejoró hacia el cierre de la campaña, tras enfrentar dificultades en los primeros meses.

Otro factor clave fue el desempeño de la oferta en el hemisferio norte, que ayudó a sostener la presencia de la marca en góndola durante todo el año y a mantener la continuidad de suministro ante los clientes.

Con un aumento del volumen del 27%, la ventana comercial se extenderá hasta mediados de marzo —cerca de un mes más que la temporada anterior—. Además, se espera que la fruta de la nueva campaña en Nueva Zelanda comience a llegar a los mercados a partir de mediados de abril, reduciendo progresivamente la brecha entre temporadas.

Nueva cosecha también apunta a máximos históricos

Las primeras estimaciones para la próxima campaña anticipan otra cosecha récord, de 220 millones de bandejas. Este mayor volumen implicará una gestión especialmente cuidadosa de la calidad de la fruta.

Desde la compañía señalan que el foco estará puesto en activar tempranamente los programas de venta, con el objetivo de capitalizar la demanda y disminuir los riesgos de calidad hacia el final de la temporada.

En esa línea, vender una proporción relevante del volumen en la primera parte del ciclo permitiría evitar los costos asociados a problemas de calidad tardíos, como ocurrió la temporada pasada con SunGold. La gestión eficiente de inventarios y la asignación correcta de fruta a cada mercado serán determinantes para optimizar los retornos a los productores.

Asimismo, la empresa implementará un refuerzo en las auditorías en origen para impedir que fruta de menor calidad llegue a destino. Paralelamente, se desarrolla una revisión integral de estándares a nivel de la industria, en línea con la necesidad de resguardar el posicionamiento premium de la marca.

Proyecciones de precios por bandeja

Si bien los resultados definitivos de la temporada se darán a conocer en mayo, las proyecciones actuales de retorno por bandeja son las siguientes:

Zespri Green: US$10

Zespri Organic Green: US$13,40

Zespri SunGold: US$11,70

Zespri Organic SunGold: US$15,84

Zespri Green14: US$9,69

Zespri RubyRed: US$15,86

Con estos niveles, la campaña 2025-2026 se perfila como una de las más rentables para la industria kiwifrutícola neozelandesa, en un contexto de expansión productiva y exigencias crecientes en materia de calidad y gestión comercial.