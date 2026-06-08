Zespri revela avances de ‘Green146’: El kiwi autopolinizante que rinde un 50% más y busca suceder a la Hayward

La multinacional neozelandesa avanza en los ensayos de esta variedad precomercial de flores hermafroditas. El desarrollo busca rejuvenecer el mercado del kiwi verde, mejorar la consistencia del sabor y ganar competitividad frente a las plantaciones libres de patentes.

Junio 8, 2026

El gigante global Zespri ha presentado los prometedores avances de su proyecto más estratégico para la categoría de pulpa verde: la variedad precomercial ‘Green146’. Diseñada específicamente para solucionar los principales dolores de cabeza agronómicos de los agricultores, esta fruta busca rejuvenecer un mercado que requiere ganar competitividad frente al avance de las plantaciones libres de patentes que ganan terreno en el extranjero.

La gran revolución de la ‘Green146’ reside en su botánica: es una planta autopolinizante. A diferencia del kiwi tradicional, que es dioico y necesita de ejemplares masculinos y femeninos coordinados bajo una compleja logística con abejas o polinización artificial, esta nueva fruta cuenta con flores hermafroditas capaces de generar su propio polen y fructificar por sí mismas.

Rendimiento y eficiencia operativa

Las pruebas de campo, que ya se ejecutan en unas 20 hectáreas repartidas por toda Nueva Zelanda, muestran cifras contundentes para el manejo de los huertos:

Aumento del 50% en el rendimiento por hectárea en comparación con los sistemas tradicionales.

por hectárea en comparación con los sistemas tradicionales. Frutos de mayor calibre y tamaño comercial.

y tamaño comercial. Ventana de cosecha más tardía, un factor técnico clave que ayuda a los productores a organizar de mejor manera la disponibilidad de la mano de obra en los campos.

Blindaje frente al cambio climático y consistencia en anaquel

Este giro tecnológico responde directamente a una necesidad climática ineludible. Los inviernos cada vez más cálidos que se registran en el hemisferio sur están golpeando con fuerza la productividad y brotación de la tradicional variedad Hayward, provocando cosechas irregulares. Según los reportes de Zespri, la ‘Green146’ ha demostrado ser sustancialmente más resistente a las fluctuaciones térmicas, asegurando una producción estable frente a la variabilidad del clima.

Por otro lado, la consistencia comercial es otra de sus grandes apuestas. Los paneles de cata de la firma confirman que los consumidores finales se inclinan por su perfil de sabor, una ventaja crucial para la multinacional, que busca erradicar del mercado los lotes de calidad inconsistente que a veces decepcionan en los supermercados.

Aunque la variedad Hayward sigue siendo el motor financiero de miles de familias agricultoras a nivel global, Zespri tiene claro que el futuro de la fruta verde pasa por la innovación patentada. Con la ‘Green146’, la compañía no solo apunta a simplificar el manejo diario en el huerto y multiplicar los ingresos de sus productores, sino también a blindar su liderazgo comercial frente a los desafíos ambientales de las próximas décadas.

Fuente: Fruitnet